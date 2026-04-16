PepsiCo, primo trimestre in cresce oltre le attese e guidance confermata per il 2026

(Teleborsa) - Il colosso delle Bevande e degli snack PepsiCo ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati in crescita sopra le stime degli analisti.



I ricavi hanno raggiunto 19,44 miliardi di dollari, superando il consensus di 18,94 miliardi di dollari e rappresentando un aumento dell’8,5% rispetto ai 17,91 miliardi di dollari del periodo dell’anno precedente. I ricavi organici sono cresciuti del 2,6%, riflettendo un’accelerazione rispetto ai trimestri recenti.



“Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre, che hanno registrato un'accelerazione sia del fatturato netto che della crescita organica del fatturato, con un notevole miglioramento dei volumi di prodotti biologici pronti all'uso. Un ampio programma commerciale, che include il rilancio di grandi marchi globali, attività di innovazione e alcune iniziative per la riduzione dei costi, sta procedendo bene e le performance aziendali sono migliorate”, ha dichiarato il Presidente e CEO, Ramon Laguarta, aggiungendo che la società è incoraggiata dalla "resilienza del business internazionale, mentre il Nord America ha continuato a fare progressi nel primo trimestre".



L’utile per azione rettificato è aumentato su base annua del 9% a 1,61 dollari, e si confronta con la stima di consenso di 1,55 dollari.



Guardando al futuro, ha detto ancora Laguarta "confermiamo le previsioni finanziarie per l'esercizio 2026 e i rendimenti di cassa previsti per gli azionisti, incluso l'aumento del 4% del dividendo annualizzato per azione, già annunciato, a partire dal pagamento di giugno 2026, che rappresenterà il nostro 54° aumento annuale consecutivo”.



Per il 2026, PepsiCo continua a prevedere un aumento dei ricavi organici compreso tra il 2% e il 4% e una crescita dell’EPS rettificato a valuta costante compresa tra il 4% e il 6%. La società prevede di restituire circa 8,9 miliardi di dollari agli azionisti nel 2026, inclusi 7,9 miliardi di dollari in dividendi e 1,0 miliardo di dollari in riacquisti di azioni, con un aumento del dividendo del 4% a partire da giugno 2026.











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