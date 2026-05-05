Economia circolare: Intesa Sanpaolo rinnova partnership con Fondazione Ellen MacArthur

(Teleborsa) - Compie dieci anni la Strategic Partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso l’economia circolare, rinnovandosi con la firma di un nuovo contratto di collaborazione quadriennale.



Intesa Sanpaolo Innovation Center continuerà a coordinare la collaborazione in qualità di centro di competenza del Gruppo Intesa Sanpaolo sulla circular economy, leva strategica per orientare innovazione, investimenti e creazione di valore. Il modello economico-produttivo circolare slega lo sviluppo economico e sociale dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili ed è universalmente riconosciuto come fattore strategico di competitività industriale, sicurezza delle risorse e resilienza economica.



La circular economy riduce la dipendenza da materie prime vergini e attenua l’esposizione agli shock dei prezzi delle commodity, un fattore che assume una rilevanza strategica in un contesto segnato da volatilità energetica e tensioni geopolitiche. Ricerche internazionali, tra cui quelle promosse da Intesa Sanpaolo Innovation Center e dall’Università Bocconi, evidenziano come i modelli di business circolari possano portare alla riduzione del rischio finanziario delle imprese e al miglioramento del profilo rischio- rendimento degli investimenti. L’Unione Europea ha riconosciuto l’economia circolare tra gli elementi chiave nelle politiche industriali e di sostenibilità e punta a diventare circular global leader entro il 2030.





Intesa Sanpaolo - si legge nella nota - è la prima banca al mondo a tradurre l’economia circolare in strumenti finanziari concreti. La collaborazione con Ellen MacArthur Foundation, di cui è il primo network financial services Strategic Partner dal 2016, ha contribuito alla definizione dei criteri di validazione nell’ambito delle linee di credito dedicate alla circular economy. Grazie a questi strumenti, nell’arco del Piano d’Impresa 2022–2025 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sostenuto la trasformazione dei modelli produttivi da lineari – basati sull’approccio take- make-waste (prendi-produci-spreca) – a circolari e quindi rigenerabili e rigenerativi del capitale naturale per definizione, erogando finanziamenti per 15,9 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 7,7 miliardi di euro erogati nel Piano 2018-2021. Il nuovo Piano 2026-2029 conferma l’impegno sulla circular economy nel più ampio ambito del credito sostenibile, che sarà pari al 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine.



La partnership con Ellen MacArthur Foundation ha consentito al Gruppo Intesa Sanpaolo di rafforzare relazioni strategiche con istituzioni europee e organizzazioni internazionali, contribuire al dibattito sulle politiche industriali e finanziarie nazionali ed europee e promuovere ecosistemi di innovazione e collaborazione tra imprese, startup, università e centri di ricerca per accelerare la transizione circolare. In dieci anni la collaborazione ha contribuito a integrare i principi della circular economy nel settore finanziario italiano ed internazionale.



Il rinnovo della Strategic Partnership con Ellen MacArthur Foundation coinvolgerà Intesa Sanpaolo in nuove iniziative a livell internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con regolatori e policy maker italiani ed europei e contribuire al dibattito sull’attuazione del Circular Economy Act della Commissione Europea e su altre iniziative normative. Intesa Sanpaolo continuerà inoltre a promuovere attività di formazione e divulgazione sull’economia circolare a livello nazionale e internazionale, favorendo il dialogo e attivando iniziative concrete, per favorire la transizione circolare.



“Negli ultimi dieci anni abbiamo dimostrato che l’economia circolare è un paradigma trasformativo del sistema economico, un motore di innovazione, investimenti, competitività e crescita” – afferma Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo e

Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Il nostro impegno è stato concreto e si è tradotto in strumenti finanziari e in percorsi di Open Innovation a supporto di tantissime imprese impegnate nella transizione. Continueremo a lavorare insieme alla Fondazione Ellen MacArthur per accelerare il cambiamento, anche attraverso iniziative congiunte per lo sviluppo di un quadro normativo favorevole, a partire dal futuro Circular Economy Act europeo”.





Secondo Jonquil Hackenberg, CEO della Ellen MacArthur Foundation “Per trasformare i mercati non bastano l’innovazione aziendale e le riforme politiche. Occorrono finanziamenti e investimenti. Attraverso le sue iniziative di finanziamento dell’economia circolare — tra cui le linee di credito e la prima obbligazione dedicata all’economia circolare, che ha raccolto 750 milioni di euro al momento del lancio nel 2019 —, Intesa Sanpaolo ha dimostrato come il capitale possa essere impiegato per sostenere e diffondere soluzioni di economia circolare. Intesa Sanpaolo sta aprendo la strada. Continueremo a lavorare con il Gruppo e con altri attori finanziari per costruire le partnership necessarie a progettare strategie di finanziamento sistemiche e creare le condizioni affinché le soluzioni circolari passino da promettenti progetti pilota a sistemi commercialmente sostenibili”.

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