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Francoforte: andamento sostenuto per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 61,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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