Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia hi-tech tedesca , con una variazione percentuale del 2,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,34%, rispetto a +4,23% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 61,43 Euro. Rischio di discesa fino a 60,35 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 62,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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