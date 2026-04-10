Francoforte: positiva la giornata per Auto1

(Teleborsa) - Balza in avanti Auto1 , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Auto1 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,51 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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