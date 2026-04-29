Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hella Gmbh

(Teleborsa) - Bene Hella Gmbh , con un rialzo del 2,62%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hella Gmbh rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Hella Gmbh mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,67 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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