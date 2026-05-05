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Francoforte: risultato positivo per Bilfinger

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Bilfinger
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria, che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Bilfinger subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 98,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 101,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 97,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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