Francoforte: risultato positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria , che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Bilfinger subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 98,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 101,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 97,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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