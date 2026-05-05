In evidenza Applied Materials sul listino di New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,75%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Osservando il grafico di breve periodo di Applied Materials, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 418,6 USD e supporto a 404,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 432,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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