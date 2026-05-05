In evidenza Applied Materials sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,75%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Osservando il grafico di breve periodo di Applied Materials , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 418,6 USD e supporto a 404,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 432,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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