Londra: andamento negativo per Legal & General Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella gestione del risparmio , in flessione del 2,24% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,515 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,476. L'equilibrata forza rialzista di Legal & General Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,554.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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