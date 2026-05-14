Londra: Legal & General Group, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società specializzata nella gestione del risparmio, che mostra una salita bruciante del 4,23% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legal & General Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Legal & General Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,565 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,614. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,541.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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