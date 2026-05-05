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Londra: andamento negativo per Weir Group
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In breve
05 maggio 2026 - 13.00
Retrocede il
fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, con un ribasso del 3,69%.
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