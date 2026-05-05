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Londra: andamento negativo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Weir Group
Retrocede il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, con un ribasso del 3,69%.
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