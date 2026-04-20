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Londra: andamento negativo per easyJet
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20 aprile 2026 - 09.50
Seduta in ribasso per la
compagnia aerea low cost inglese
, che mostra un decremento del 3,60%.
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