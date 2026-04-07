Londra: andamento sostenuto per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto Trader Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,756 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,888. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 5,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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