Londra: calo per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,25%, rispetto a -0,99% del principale indice della Borsa di Londra).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto Trader Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,988 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,935. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,041.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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