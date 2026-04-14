Banca d'Italia, a gennaio bilancia dei pagamenti turistica del Paese in avanzo di 0,4 miliardi

(Teleborsa) - A gennaio 2026 la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 0,4 miliardi di euro, in marginale aumento rispetto allo stesso mese del 2025 mentre le entrate turistiche (3,0 miliardi) sono cresciute del 3,8 per cento e le uscite (2,6 miliardi) dell'1,2 per cento. É quanto emerge dall'ultimo aggiornamento mensile sul turismo internazionale dell'Italia ad opera di Banca d'Italia.



Anche nel complesso dei tre mesi terminanti a gennaio l'incremento delle entrate (3,7 per cento) è risultato di entità superiore a quello delle uscite (2,3 per cento) rispetto al trimestre terminante in gennaio 2025.



La crescita della spesa dei viaggiatori esteri è dovuta in misura sostanzialmente analoga a quelli provenienti dai paesi della UE (3,8 per cento) e a quelli dai paesi extra-UE (3,6 per cento).



La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta maggiormente nei paesi UE rispetto a quelli extra-UE (4,3 contro 1,7 per cento, rispettivamente).







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