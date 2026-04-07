MEF, entrate tributarie in marginale calo a 91,78 miliardi di euro a gennaio-febbraio

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-febbraio 2026, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 91.769 milioni di euro, con una diminuzione di 313 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,3%). Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). In particolare, le imposte dirette si attestano a 57.663 milioni di euro (-976 milioni di euro, pari a -1,7%) e le imposte indirette risultano pari a 34.106 milioni di euro (+663 milioni di euro, pari a +2,0%).



Imposte dirette



Il gettito IRPEF, che si è attestato a 47.066 milioni di euro (-384 milioni di euro, pari a -0,8%), riflette l'andamento delle seguenti componenti: ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 21.302 milioni di euro (-682 milioni di euro, pari a -3,1%); ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 21.345 milioni di euro (+1.015 milioni di euro, pari a +5,0%); ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 2.926 milioni di euro (+115 milioni di euro, pari a +4,1%); ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, 822 milioni di euro (-515 milioni di euro, pari a -38,5%); versamenti in autoliquidazione, 671 milioni di euro (-317 milioni di euro, pari a -32,1%).



L'IRES è risultata pari a 1.407 milioni di euro (-425 milioni di euro, pari a -23,2%).



Dall'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono affluiti 2.277 milioni di euro (-1.017 milioni di euro, pari a -30,9%): 167 milioni di euro (-1.280 milioni di euro, pari a -88,5%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito; 646 milioni di euro (+23 milioni di euro, pari a +3,7%) dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari; 1.464 milioni di euro (+240 milioni di euro, pari a +19,6%) per le altre entrate.



L'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze evidenzia un gettito pari a 1.777 milioni di euro (+160 milioni di euro, pari a +9,9%), mentre il gettito affluito all'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione 2.314 milioni di euro (+812 milioni di euro, pari +54,1%).



Imposte indirette



Le entrate IVA sono risultate pari a 23.436 milioni di euro (+466 milioni di euro, pari a +2,0%): 20.418 milioni di euro (+447 milioni di euro, pari a +2,2%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni, di cui 2.840 milioni di euro (+177 milioni di euro, pari a +6,6%) dai versamenti delle P.A. a titolo di split payment; 3.018 milioni di euro (+19 milioni di euro, pari a +0,6%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.



Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti: l'imposta di registro ha generato entrate per 942 milioni di euro (-28 milioni di euro, pari a -2,9%); l'imposta di bollo per 907 milioni di euro (-29 milioni di euro, pari a -3,1%); le tasse e imposte ipotecarie per 263 milioni di euro (+3 milioni di euro, pari a+1,2%); i diritti catastali e di scritturato per 110 milioni di euro (+2 milioni di euro, pari a +1,9%).



Tra le altre imposte sugli affari, l'imposta sulle assicurazioni ammonta a 420 milioni di euro (+41 milioni di euro, pari a+10,8%). I canoni di abbonamento radio e TV risultano pari a 54 milioni di euro (-4 milioni di euro, pari a-6,9%), le concessioni governative a 34 milioni di euro (-1 milioni di euro, pari a -2,9%) e le tasse automobilistiche a 78 milioni di euro (+2 milioni di euro, pari a +2,6%).



L'accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 3.204 milioni di euro (+70 milioni di euro, pari a +2,2%), l'accisa sull'energia elettrica e addizionali ammonta a 270 milioni (-154 milioni, pari a -36,3%), mentre l'accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 599 milioni di euro (+303 milioni di euro, pari a +102,4%).



Negativo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura economica (-1,3%): le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 1.310 milioni di euro (-186 milioni di euro, pari a -12,4%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.049 milioni di euro (-216 milioni di euro, pari a -17,1%); il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 1.908 milioni di euro (+66 milioni di euro, pari a +3,6%).



Tra le altre imposte indirette, l'imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 197 milioni di euro (+75 milioni di euro, pari a +61,5%).

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