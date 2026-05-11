Constellation Energy, ricavi e utili battono le attese nel primo trimestre

Confermate stime utile operativo per azione per il 2026

(Teleborsa) - Constellation Energy ha chiuso il primo trimestre 2026 al 31 marzo in crescita oltre le attese degli analisti. La società ha registrato ricavi per 11,12 miliardi di dollari, ben al di sopra della stima di consenso di 9 miliardi e dei 6,79 miliardi del primo trimestre 2025.



L'utile operativo rettificato è aumentato a 2,74 dollari per azione rispetto a 2,14 dollari per azione nel primo trimestre del 2025 e a fronte dei 2,59 attesi dagli analisti.



Per l’intero anno 2026, Constellation ha confermato le proprie previsioni sull’utile per azione in un intervallo compreso tra 11,00 e 12,00 dollari, rispetto all’attuale consenso di Wall Street di 11,62 dollari.



Più di recente l'azienda energetica ha messo in funzione del progetto solare Pastoria da 105 MW, la centrale energetica Pin Oak Creek da 460 MW è entrata in funzione commerciale, è stata approvata la richiesta di net metering per la co-locazione di un data center presso il sito di Freestone.



"I nostri risultati del primo trimestre riflettono la continua eccellenza operativa di tutta la nostra organizzazione", ha dichiarato il CFO Shane Smith nel comunicato sugli utili. "Confermiamo le nostre previsioni per l’intero anno e l’aspettativa di un flusso di cassa solido e visibile, che supporta il nostro framework strategico di allocazione del capitale."











(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)

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