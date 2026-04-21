GE Aerospace chiude un "ottimo primo trimestre" con ordini che balzano dell'87% e ricavi del 29%

(Teleborsa) - Forti acquisti nel pre-market di Wall Street per il titolo GE Aerospace in scia a un primo trimestre 2026 in crescita oltre le attese di consenso.



I ricavi rettificati hanno raggiunto 11,6 miliardi di dollari, in aumento del 29% rispetto al pari periodo 2025, superando la stima di consenso di 10,7 miliardi. L’utile per azione rettificato si è attestato a 1,86 dollari, in crescita su base annua del 25% e oltre gli 1,60 dollari stimati dagli analisti.



La società ha registrato ordini totali per 23,0 miliardi, in aumento dell’87% rispetto all’anno precedente, trainati dalla forte domanda nei suoi segmenti commerciale e della difesa.



Il presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr., ha dichiarato: "GE Aerospace ha registrato un ottimo primo trimestre, con ordini in crescita dell'87% e ricavi in ??aumento del 29%, a supporto di una crescita a doppia cifra degli utili e del flusso di cassa libero. Il programma FLIGHT DECK ci permette di rimanere concentrati su ciò che i nostri clienti apprezzano: migliorare le prestazioni e la durata, riducendo al contempo i costi di gestione e applicando le conoscenze acquisite alle tecnologie di prossima generazione".



Culp ha proseguito: "La nostra flotta, giovane e diversificata, unita a un portafoglio ordini di servizi commerciali da 170 miliardi di dollari, ci pone in una posizione favorevole per affrontare l'attuale contesto operativo. Data la dinamica situazione geopolitica, manteniamo le nostre previsioni per l'intero anno in tutti i settori e, grazie al nostro ottimo inizio d'anno, ci stiamo orientando verso la fascia alta delle stime".



Nel trimestre, in particolare, il segmento Commercial Engines & Services ha registrato una performance solida con ordini per 17,3 miliardi, in aumento del 93%, ricavi per 8,9 miliardi, in crescita del 34% e un profitto operativo per 2,4 miliardi, in aumento del 23%. Il segmento Defense & Propulsion Technologies ha registrato ordini per 6,2 miliardi, in aumento del 67%, ricavi per 3,2 miliardi, in crescita del 19% e un profitto operativo per 379 milioni, in aumento del 17%.



Per l’esercizio 2026, GE Aerospace ha mantenuto le sue previsioni per l’intero anno su tutte le metriche. Per il segmento Commercial Engines & Services la società continua ad aspettarsi una crescita dei ricavi a due cifre e un utile operativo compreso tra 9,6 miliardi e 9,9 miliardi. Il segmento Defense & Propulsion Technologies dovrebbe registrare una crescita dei ricavi a una cifra singola medio-alta e un utile operativo compreso tra 1,55 miliardi e 1,65 miliardi.



GE Aerospace, inoltre, prevede complessivamente una crescita a una cifra doppia bassa per i ricavi rettificati, un utile operativo compreso tra 9,85 e 10,25 miliardi e un EPS rettificato nell'intervallo 7,10 - 7,40 dollari.















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