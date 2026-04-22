ABB rivede al rialzo stime ricavi 2026 dopo 1° trimestre sopra attese

(Teleborsa) - La conglomerata svizzera ABB ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per il 2026, citando una domanda resiliente nonostante le incertezze legate al conflitto in Medioriente. Indicazioni che hanno fatto balzare le azioni ABB del 3,3% alla Borsa di Zurigo.



Il gruppo di ingegneria elvetico ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 18% a 8,73 miliardi di dollari, superiori agli 8,25 miliardi attesi dagli analisti, grazie alla forte domanda dei data center per l'AI. Anche l'utile operativo ha superato le previsioni, attestandosi a 2,049 miliardi di dollari, in crescita del 37%.



ABB prevede ora che le vendite comparabili cresceranno nel 2026 nella parte alta del range ad una cifra o nella parte bassa del range a doppia cifra.

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