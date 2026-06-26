Piazza Affari: performance negativa per Azimut

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi finanziari , con una flessione del 2,30%.



La tendenza ad una settimana di Azimut è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 36,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 35,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 35,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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