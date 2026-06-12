Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,65%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Azimut rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,72 Euro. Supporto stimato a 36,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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