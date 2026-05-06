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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,53%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 184,054. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 185,027. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 185,999.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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