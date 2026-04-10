Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,23%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3516. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3274. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3758.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)