Milano 9:59
47.389 +0,13%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9:59
10.618 +0,13%
23.855 +0,20%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,23%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3516. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3274. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3758.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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