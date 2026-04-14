Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Punta con decisione al rialzo la performance del CABLE, con una variazione percentuale dello 0,72%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3535 e primo supporto individuato a 1,3439. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3631.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)