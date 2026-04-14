Milano 12:48
47.790 +0,55%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:48
10.579 -0,04%
Francoforte 12:48
23.950 +0,87%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Punta con decisione al rialzo la performance del CABLE, con una variazione percentuale dello 0,72%.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3535 e primo supporto individuato a 1,3439. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3631.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```