Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
La giornata del 28 aprile chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,16%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,3532. Primo supporto a 1,3505. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,3495.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)