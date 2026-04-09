Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Rialzo marcato per il CABLE, che archivia la sessione in utile dello 0,77% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3474, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3263. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3685.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)