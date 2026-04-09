Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Rialzo marcato per il CABLE, che archivia la sessione in utile dello 0,77% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3474, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3263. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3685.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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