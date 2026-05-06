Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25.543,8. Rischio di discesa fino a 24.890,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.196,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)