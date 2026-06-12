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Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dell'1,23%

Il FTSE MIB esordisce a 51.125,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dell'1,23%
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dell'1,23%, a quota 51.125,39 in apertura.
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