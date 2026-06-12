Milano
10:44
51.483
+1,94%
Nasdaq
11-giu
29.446
0,00%
Dow Jones
11-giu
50.849
+1,86%
Londra
10:43
10.439
+1,32%
Francoforte
10:44
24.630
+1,74%
Venerdì 12 Giugno 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dell'1,23%
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dell'1,23%
Il FTSE MIB esordisce a 51.125,39 punti
In breve
,
Finanza
12 giugno 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dell'1,23%, a quota 51.125,39 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,86%
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,77%)
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,82%)
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,19%
Argomenti trattati
Borsa
(1600)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,12%
Altre notizie
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,39%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,51%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,43%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 1,00%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,35%)
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto