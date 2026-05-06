Esuberante il Vecchio Continente con Milano su speranze di pace in Medioriente

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari
, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee sostenute dall'ottimismo per un possibile accordo di pace fra Stati Uniti e Iran. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l'S&P-500
, che segna un incremento dell'1,13%.
Secondo quanto riportato da Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l’Iran su un memorandum d’intesa di una pagina per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Washington si aspetta che Teheran risponda su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore, secondo quanto riportato. Indiscrezioni che hanno innescato una pesante correzione del greggio che in giornata è sceso sotto i 100 dollari.
Tornando a Piazza Affari, seduta in corsa per Lottomatica
, forte dei risultati trimestrali
annunciati prima dell'avvio del mercato, così come Amplifon
in scia alla trimestrale
e ai giudizi positivi degli analisti
. Scivola il settore oil con Eni
.
Sul fronte macro, l'indice PMI dei servizi dell'Eurozona
è stato rivisto al rialzo, ma conferma la frenata dell'economia, mentre le vendite al dettaglio in Italia
hanno offerto segnali di ripresa.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,176. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 2,96%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-6,64%), che ha toccato 95,48 dollari per barile.
Scende molto lo spread
, raggiungendo +73 punti base, con un deciso calo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%. Nello scenario borsistico europeo
effervescente Francoforte
, con un progresso del 2,12%, incandescente Londra
, che vanta un incisivo incremento del 2,15%, e in primo piano Parigi
, che mostra un forte aumento del 2,94%.
Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB
, che mette a segno un guadagno del 2,35%, sui massimi dal 2000; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che archivia la giornata a 52.244 punti.
Su di giri il FTSE Italia Mid Cap
(+3,11%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star
(+2,74%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Lottomatica
, con un importante progresso del 12,71%.
In evidenza Amplifon
, che mostra un forte incremento del 12,40%.
Svetta Buzzi
che segna un importante progresso del 5,75%.
Vola Leonardo
, con una marcata risalita del 5,03%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ENI
, che ha archiviato la seduta a -4,15%. Tenaris
scende dell'1,99%.
Si muove sotto la parità Saipem
, evidenziando un decremento dell'1,29%.
Contrazione moderata per STMicroelectronics
, che soffre un calo dello 0,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technogym
(+9,95%), Comer Industries
(+6,30%), Webuild
(+6,14%) e Banca Generali
(+5,65%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ariston Holding
, che ha archiviato la seduta a -2,45%.
Calo deciso per Ferretti
, che segna un -2,08%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Mercoledì 06/05/2026
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 47,4 punti; preced. 50,2 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 48,6 punti; preced. 50,7 punti)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%).