GVS, gestori depositano liste di minoranza per il rinnovo di CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - Un gruppo di SGR e investitori istituzionali titolari di oltre il 2,5% delle azioni ordinarie di GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in vista della prossima assemblea ordinaria.



I gestori coinvolti sono Amber Capital Italia SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e Symphonia SGR.



La lista per il CdA comprende Pietro Cordova e Sandra Mori. Per il Collegio Sindacale sono candidati Maria Federica Izzo come sindaco effettivo e Francesca Maria Novati come sindaco supplente.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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