Pesante sul mercato di Francoforte K+S

(Teleborsa) - Ribasso per Kali und Salz , che tratta in perdita del 4,65% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di K+S evidenzia un declino dei corsi verso area 12,84 Euro con prima area di resistenza vista a 13,51. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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