Pesante sul mercato di Francoforte K+S
(Teleborsa) - Ribasso per Kali und Salz, che tratta in perdita del 4,65% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di K+S evidenzia un declino dei corsi verso area 12,84 Euro con prima area di resistenza vista a 13,51. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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