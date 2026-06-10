Francoforte: si concentrano le vendite su K+S
(Teleborsa) - Composto ribasso per Kali und Salz, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di K+S si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,9 Euro. Prima resistenza a 13,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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