Francoforte: si concentrano le vendite su K+S

(Teleborsa) - Composto ribasso per Kali und Salz , in flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di K+S si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,9 Euro. Prima resistenza a 13,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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