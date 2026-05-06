Francoforte: risultato positivo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Avanza le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Volkswagen AG Pref, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 85,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 86,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 85,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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