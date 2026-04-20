Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un ribasso del 2,63%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 91,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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