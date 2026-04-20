Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con un ribasso del 2,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 91,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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