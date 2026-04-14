Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Bene le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un rialzo dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Volkswagen AG Pref evidenzia un declino dei corsi verso area 88,87 Euro con prima area di resistenza vista a 89,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 88,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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