Francoforte: ingrana la marcia Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Brilla le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che passa di mano con un aumento del 6,30%.
Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Volkswagen AG Pref mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 89,77 Euro con area di resistenza individuata a quota 91,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 88,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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