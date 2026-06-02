Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie , con una variazione percentuale del 2,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 104,2 Euro e primo supporto individuato a 102,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 106.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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