Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.
La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 103,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 99,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 107,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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