Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.



La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 103,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 99,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 107,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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