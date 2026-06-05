Crolla a Francoforte Wacker Chemie
(Teleborsa) - Retrocede molto Wacker Chemie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wacker Chemie più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 101,2 Euro e primo supporto individuato a 97,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 104,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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