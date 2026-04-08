Lloyd's accoglie con favore cessate il fuoco ma avverte: regione "rimane ad alto rischio"

(Teleborsa) - La Lloyd's Market Association, che rappresenta gli assicuratori del mercato Lloyd's di Londra, ha avvertito che il cessate il fuoco tra USA e Iran probabilmente non porterà a una rapida ripresa dei transiti attraverso Hormuz.



"Dal punto di vista assicurativo, il cessate il fuoco è ovviamente benvenuto. Solo il tempo dirà se si tratta di una pausa o di una pace, ma nel frattempo è altamente improbabile che il commercio nel Golfo riprenda semplicemente. La regione rimane ad alto rischio e nessuna delle tensioni di fondo è stata risolta", ha detto Neil Roberts, responsabile del settore marittimo e aeronautico presso la Lloyd's Market Association.



"I sinistri già segnalati saranno gestiti normalmente e ci si può aspettare che le navi che in precedenza non potevano partire ora cerchino di farlo non appena gli armatori e il comandante riterranno che sia sicuro - ha aggiunto il rappresentante degli agenti di gestione nel mercato assicurativo più antico del mondo - Come tutti gli altri, non ci resta che attendere gli sviluppi. Qualunque cosa accada, il mercato assicurativo londinese continuerà a supportare i suoi clienti".









(Foto: Jacob Meissner on Unsplash)

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