MPS, domani il primo CdA del nuovo board: Bisoni verso la presidenza

(Teleborsa) - Si riunisce domani mattina a Siena il primo consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena dopo l'assemblea che una settimana fa ha eletto il nuovo board, con la vittoria a sorpresa della lista del socio Tortora che ha riconfermato Luigi Lovaglio come amministratore delegato. Il nuovo CdA, composto da 15 membri (8 dalla lista vincente, 6 da quella del CdA uscente e 1 dai gestori) dovrà nominare il presidente, i due vicepresidenti e formare i cinque comitati interni.



Per 12 dei 15 consiglieri sarà il primo giorno a Rocca Salimbeni: solo Lovaglio, l'ex presidente Nicola Maione e la consigliera indipendente Paola De Martini facevano parte del precedente board.



Salvo sorprese, il favorito alla presidenza è Cesare Bisoni, capofila della lista PLT: professore emerito di economia, 81 anni, è stato presidente di UniCredit tra il 2019 e il 2021. Per una delle due vicepresidenze circola il nome dell'ex presidente di BPER Flavia Mazzarella.

Condividi

```