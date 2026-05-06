Kymera Generative Lab: la startup che rivoluziona la produzione di contenuti con AI e 3D

(Teleborsa) - In un contesto in cui i brand sono chiamati a produrre volumi sempre più elevati di contenuti per social media ed e-commerce, Kymera Generative Lab si afferma come una delle realtà emergenti più interessanti del panorama creative tech italiano.



La startup introduce un nuovo modello produttivo che supera i limiti della produzione tradizionale, ancora legata a shooting fisici, processi complessi e tempi non più sostenibili, offrendo un approccio più rapido, personalizzato su singole esigenze ed economicamente efficiente.



Kymera Generative Lab nasce per rispondere a una delle principali sfide dei brand oggi: produrre contenuti fotografici e video per social ed e-commerce in modo continuo, veloce e sostenibile. Un’esigenza che i modelli tradizionali non riescono più a supportare in termini di tempi, costi e scalabilità.



Attraverso l’utilizzo combinato di intelligenza artificiale e tecnologia 3D, il processo creativo viene completamente ripensato: i contenuti non sono più legati a vincoli fisici, ma diventano progettabili, adattabili e replicabili in funzione delle esigenze dei brand.



Al centro di questo modello si trova M2 Kymera Technology, la piattaforma proprietaria che consente di gestire l’intero processo creativo all’interno di un unico flusso.



A differenza delle soluzioni standard e dei tool open source presenti sul mercato, M2 garantisce: controllo totale sul processo creativo in linea con le esigenze dei brand, elevato livello di personalizzazione, maggiore velocità di esecuzione e risparmio economico.



Con Kymera, la produzione di contenuti si libera dalle complessità operative dei set tradizionali. I brand possono sviluppare creatività su misura, costruite in linea con la propria identità, gestendo: casting con modelle e modelli digitali senza vincoli geografici e di tempo, ambientazioni completamente personalizzabili e contenuti declinabili su più mercati e canali.



Un contenuto può nascere in un contesto urbano, evolversi in uno scenario internazionale e adattarsi a diversi target, mantenendo coerenza e qualità.



Fondata da:



Marco Divenuto manager e imprenditore digitale con oltre 25 anni di esperienza, specializzato nel lancio, rilancio e posizionamento di brand nei mercati italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera ha affiancato aziende e progetti imprenditoriali contribuendo a costruirne visione, identità e crescita, con un approccio che unisce marketing strategico, sviluppo del brand e lettura anticipata dei linguaggi contemporanei.

Oggi opera anche come startupper e business angel, investendo e sviluppando progetti innovativi con un forte orientamento alla scalabilità e all’evoluzione dei modelli di business.



Marco Balestrucci, 3D/AI artist specializzato in sistemi digitali e intelligenza artificiale.

La startup nasce per rispondere al gap tra le esigenze dei brand — sempre più orientate alla produzione continua di contenuti digitali — e modelli produttivi non più adeguati in termini di velocità, costi e flessibilità.

A pochi mesi dal lancio, Kymera sta già attirando l’attenzione di brand fashion e lifestyle, oltre che di investitori attivi nel segmento delle creative tech companies.



La start Up ha già avviato un percorso di crescita internazionale con l’attivazione di nuove partnership nel Regno Unito e in Spagna.

Un passaggio strategico che mira a consolidare la presenza della società in Europa e a rafforzarne il posizionamento come player emergente nel settore.















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