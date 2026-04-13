Cube Labs, controllata Skin Plastic Lab ottiene nuovo brevetto in India

(Teleborsa) - Cube Labs , venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha comunicato che la società controllata Skin Plastic Lab, partecipata al 51% dalla società e al 4% dal trust Cube Labs, di cui la stessa Cube Labs è unica beneficiaria, ha ottenuto la concessione del brevetto in India relativo all'invenzione dal titolo "Sistema per confrontare i parametri fisiologici di un paziente".



Questa nuova concessione si inserisce nel percorso di valorizzazione internazionale della proprietà intellettuale di Skin Plastic Lab, rafforzando la protezione dell'innovazione in un mercato strategico come quello indiano e consolidando il posizionamento competitivo della società nel panorama biomedicale globale, si legge in una nota.



"L'ottenimento del brevetto in India rappresenta un passaggio di grande rilievo nella nostra strategia di internazionalizzazione e di valorizzazione commerciale della proprietà intellettuale - commenta l'AD Filippo Surace - L'India è un mercato ad alto potenziale di crescita nel healthcare technology, non solo per la sua dimensione e per la crescente domanda di salute e innovazione, ma anche per le prospettive di sviluppo industriale e commerciale che offre".

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