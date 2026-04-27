Meta, Cina blocca l'acquisizione da 2 miliardi di dollari della startup Manus AI

(Teleborsa) - La National Development and Reform Commission di Pechino ha deciso di bloccare l'acquisizione da parte di Meta della startup di intelligenza artificiale Manus. L'operazione – da 2 miliardi di dollari secondo quanto riporta Bloomberg – nelle scorse settimane aveva sollevato dubbi relativi alla convenienza di consentire ad un'impresa americana di acquisire know-how cinese in materia di agentic AI.



La decisione è stata comunicata attraverso una brevissima nota in cui l'organo di pianificazione statale della Cina ha spiegato di aver deciso di vietare gli investimenti stranieri nella startup in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali, senza però fornire ulteriori dettagli. La Commissione ha aggiunto che "richiederà alle parti coinvolte di ritirare l'operazione di acquisizione".



"L'operazione era pienamente conforme alla legge applicabile. Prevediamo una risoluzione adeguata dell'indagine", ha commentato Meta in una nota.



Manus AI è un agente di intelligenza artificiale generale (GAI) autonomo, progettato non solo per rispondere a domande, ma per eseguire compiti complessi al posto dell'utente. È stato sviluppato dalla startup Butterfly Effect, software house con sede a Singapore salita alla ribalta globale nel marzo 2025 proprio con il lancio di Manus AI. La società si distingue dai competitor (come OpenAI o Anthropic) per il passaggio dal modello "Chat-based" al modello "Agent-based".



La mossa di Pechino complica i piani di sviluppo di Meta nella corsa all'intelligenza artificiale, inoltre al momento non risulta chiaro come possa essere effettivamente bloccata l'acquisizione dato che, come riporta sempre Bloomberg, i dipendenti di Manus sono già entrati a far parte di Meta, il capitale è stato trasferito e i dirigenti della startup si sono uniti al team di intelligenza artificiale dell'azienda statunitense. Inoltre, investitori come Tencent, ZhenFund e Hongshan hanno già ricevuto la loro parte.









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