Londra: balza in avanti Antofagasta

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria , in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Antofagasta è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 37,18 sterline e supporto a 36,74. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 37,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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