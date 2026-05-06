Londra: balza in avanti Antofagasta
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Antofagasta è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 37,18 sterline e supporto a 36,74. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 37,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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