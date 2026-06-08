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Londra: in calo Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Melrose Industries
Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che sta segnando un calo del 2,29%.
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