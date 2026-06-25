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Madrid: nuovo spunto rialzista per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: nuovo spunto rialzista per IAG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group, con una variazione percentuale del 2,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,699 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,587. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale del settore aereo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,811.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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