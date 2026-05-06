Parigi: luce verde per Michelin

(Teleborsa) - Rialzo per il colosso dei pneumatici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,68%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin rispetto all'indice di riferimento.





L'andamento di breve periodo della big dei pneumatici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 33,04 Euro e supporto a 31,87. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 34,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```