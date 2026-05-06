Piazza Affari: performance negativa per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che sta segnando un calo del 2,73%.



L'andamento di Tenaris nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,03 Euro e primo supporto individuato a 25,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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