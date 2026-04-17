Milano 12:30
48.361 +0,70%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 12:30
10.565 -0,23%
Francoforte 12:30
24.310 +0,64%

A Piazza Affari corre Reply

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari corre Reply
Ottima performance per la società di consulenza informatica, che scambia in rialzo del 5,53%.
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